Janio de Freitas: "Bolsonaro apela ao golpismo diante da derrota que se anuncia"

Apoie o 247

ICL

247 -“Bolsonaro já está convencido de que não se reelege, e tem medo. Há dois meses até a eleição, tempo que não levaria um candidato esperançoso a providências de desespero”, escreve Janio de Freitas e sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

“Mesmo que parte do Supremo Tribunal Federal argumente com a conveniência de instituições pacificadas e eleições tranquilas, não há sinal de maioria aberta a acordo”, acrescenta.

Ele considera que, “por diferentes modos, está muito presente o entendimento de que Bolsonaro avançou demais nos ataques à legalidade democrática, e o regime cobra atitudes”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Diante da derrota que se anuncia e da recusa de desvios no roteiro legal e moral dos processos, o que os medos de Bolsonaro têm a oferecer é a covardia travestida, que apela ao mais estúpido, ao mais violento —no caso, o golpismo, sua cloroquina política”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Janio, “com isso, a clareza trazida pelas pesquisas mais confiáveis tanto distensiona o ambiente quanto exige reação redobrada aos riscos do regime”,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele relata que, “substituta da ex-ministra Damares Alves, Cristiane Britto cometeu a útil gafe de uma prova da possível interferência externa pró-Bolsonaro”.

“Diz ela que ouviu do ministro do exterior húngaro apenas uma ‘mensagem de apoio e simpatia entre autoridades’. É mentira. Seu relatório da conversa diz que ele "questionou se haveria algo que o governo húngaro poderia fazer para ajudar na reeleição do presidente Bolsonaro". Frase translúcida”, finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.