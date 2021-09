Jereissati abre mão de prévias do PSDB para apoiar Eduardo Leite contra Doria

O senador Tasso Jereissati vai abrir mão da disputa nas prévias do PSDB, que vão definir o candidato presidencial da legenda para 2022, para apoiar Eduardo Leite. No entanto, outro pré-candidato, Arthur Virgílio, pode apoiar João Doria edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Tasso Jereissati vai abrir mão da disputa nas prévias do PSDB que vão definir o candidato presidencial da legenda para 2022, segundo coluna do Estado de S.Paulo. O senador do Ceará defende o governador gaúcho Eduardo Leite contra o governador de São Paulo, João Doria.

“O anúncio está previsto para esta terça, 28”, diz a Coluna do Estadão, que complementa: “os dois vinham discutindo a possível aliança desde agosto”.

As prévias do PSDB estão marcadas para 21 de novembro. Inicialmente, os candidatos eram Jereissati, Leite, Doria e o ex-prefeito de Manaus (AM) Arthur Virgílio. No entanto, a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, aponta que Virgílio pode apoiar o governador de São Paulo.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE