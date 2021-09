PSDB define quatro pré-candidatos à presidência em 2022: Doria, Leite, Jereissati e Arthur Virgílio

Apoie o 247

247 - O PSDB anunciou, nesta segunda-feira, 20, que quatro pré-candidatos à presidência da República vão participar das prévias do partido, segundo coluna do Uol. São eles, o governador de São Paulo, João Doria, o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Jereissati e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Em comunicado, o partido divulgou que outras duas pré-candidaturas, não especificadas, haviam sido apresentadas, mas não cumpriram os pré-requisitos estabelecidos pela resolução que regulamentou o processo de prévias.

A Executiva Nacional da Legenda definiu em junho as regras para as prévias. A votação interna acontecerá no dia 21 de novembro e, se for necessário, um segundo turno acontecerá no dia 28 do mesmo mês.

Antipetismo

Buscando ser o candidato da chamada “terceira via” - que vai mal nas pesquisas de intenção de voto e fracassou nos atos organizados no dia 12 de setembro -, o governador João Doria criticou Jair Bolsonaro e os governos do PT, dando o tom da sua campanha eleitoral.

“Os tempos são de retrocesso. Retrocesso institucional, democrático, econômico, ambiental, social, político e moral. Nossas instituições têm sido atacadas, mas dão provas de independência e coragem, ao defenderem o que temos de mais sagrado: respeito à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, com eleições livres, diretas e com voto eletrônico”, declarou Doria.

“Infelizmente, os anos que se seguiram com os governos de Lula e Dilma representaram a captura do Estado pelo maior esquema de corrupção do qual se tem notícia na história do país. Fazer políticas públicas para os mais pobres não dá direito a quem quer que seja de roubar o dinheiro público. Os fins não justificam os meios”, afirmou ele, acrescentando que “o antipetismo será predominante em sua campanha”.

