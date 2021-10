Joice Hasselmann deixa o PSL e vai para o PSDB

O anúncio da filiação da deputada ao PSDB será feito nesta quinta-feira (7) às 13h30, no diretório estadual da sigla, em São Paulo edit

247 - A deputada federal Joice Hasselmann deixará o PSL e assinará nesta quinta-feira (7), segundo Bela Megale, do jornal O Globo, sua filiação ao PSDB.

O anúncio será feito às 13h30, no diretório estadual da sigla, em São Paulo. O governador de São Paulo e pré-candidato do partido à Presidência da República, João Doria (PSDB), participará do evento.

Nesta quarta-feira (6), o partido de Joice, o PSL, se juntou formalmente com o DEM para a criação do "União Brasil".

