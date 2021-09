Jornalista brasileiro em NY fala em mais um caso de Covid na comitiva de Bolsonaro

O diplomata que preparou a viagem do presidente à ONU também teve confirmação da doença edit

Revista Fórum - Após diplomata que trabalha no cerimonial do presidente Jair Bolsonaro ser confirmado com Covid-19, um segundo membro da comitiva presidencial enviada à ONU, em Nova York, teria tido confirmação da doença nesta terça-feira (21)

Segundo informações do jornalista Felippe Coaglio, correspondente em Nova York, a identidade do contaminado ainda não foi revelada e, por segurança, o Brasil não vai mandar representantes para o plenário da ONU na quarta-feira (22).

🚨 Uma fonte me informou que há um segundo caso de COVID na delegação brasileira, em NY. A identidade dessa pessoa não foi revelada nem se ela fica baseada nos EUA ou Brasília. Por segurança, amanhã o Brasil não vai mandar representantes para o plenário da ONU! — Felippe Coaglio (@felippec) September 21, 2021

