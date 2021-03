José de Abreu anuncia ação contra Janaína Paschoal por desrespeitar direito à vida dos idosos

247 - O ator José de Abreu anunciou nesta segunda-feira (29) que irá ingressar com ação contra a deputada Janaína Paschoal (PSL-SP) por agressão ao Estatuto do Idoso.

Pelo Twitter, o ator petista citou o artigo 2º do Estatuto, que diz que o idoso tem direito a 'todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.'

A deputada Janaina Paschoal propôs que jovens tenham prioridade no acesso a leitos hospitalares, em detrimento dos idosos, que devem morrer nestas circunstâncias. "Eu me preocupo com todas as vidas! Mas as vidas daqueles que viveram menos me preocupam mais", disse a parlamentar, que foi contratada pelo PSDB para escrever o parecer jurídico que deu sustentação ao golpe de 2016, sobre as chamadas "pedaladas fiscais".

Confira:

Estou entrando com processo contra @janainadoBrasil com base no estatudo do idoso:

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, March 29, 2021

e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. — José de Abreu 🇧🇷 DM DESATIVADA (@zehdeabreu) March 29, 2021

