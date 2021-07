Judeus protestam contra nova aproximação entre bolsonaristas e nazistas

247 – "Bia Kicis esteve com a AfD, da extrema-direita alemã, com raízes ligadas ao nazismo e notadamente xenófobo. O partido é investigado pela Inteligência alemã por posturas antidemocráticas. Sob a capa do conservadorismo, o bolsonarismo não se preocupa mais em esconder suas simpatias", postou o grupo Judeus pela Democracia, em suas redes sociais.

"O Museu do Holocausto fez um fio que merece ser lido. A amiga de Bia Kicis é neta do ministro nazista das Finanças e um dos poucos membros do gabinete do Terceiro Reich a servir continuamente desde a nomeação de Hitler como chanceler", prosseguiu o grupo. Confira:

O @MuseuHolocausto fez um fio que merece ser lido. A amiga de Bia Kicis é neta do ministro nazista das Finanças e um dos poucos membros do gabinete do Terceiro Reich a servir continuamente desde a nomeação de Hitler como chanceler. pic.twitter.com/Oe5G6VBMw5 https://t.co/ps9GSL4Mbx PUBLICIDADE July 22, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.