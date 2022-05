Juíza é encontrada morta dentro de carro em Belém

Apoie o 247

247 - Foi encontrado nesta terça-feira (17), em Belém, no Pará, o corpo da juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira. A Polícia Civil investiga as causas da morte da mulher que foi encontrada dentro do carro do seu companheiro, o também juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira, com ferimento de arma de fogo no peito, no estacionamento de um prédio em Belém, informa o G1.

Natural de Barra de Santana, na Paraíba, a juíza visitava com frequência o estado. Ela residia em Campina Grande, na Paraíba, e periodicamente ia ao Pará para visitar o marido. Eles haviam se casado em julho do ano passado. A paraibana atuava no Rio Grande do Norte.

A magistrada era natural prima da vereadora de Campina Grande Ivonete Ludgério (PSD).

A polícia quer saber a motivação do companheiro da vítima, que ao invés de chamar a polícia após achar a mulher morta, levou o corpo até a sede da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, no bairro do São Brás, onde o caso está sendo investigado.

