Juíza persegue jornalista que divulgou sua participação em ato bolsonarista do 7 de Setembro

Revista Fórum - O jornalista e Secretário Geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná (Sindijor Norte PR) José Maschio foi intimado a comparecer nesta segunda-feira (27), no 5º Distrito Policial de Londrina, para prestar esclarecimentos sobre uma publicação que fez no dia 11 de setembro. O jornalista postou foto da juíza da 6ª Vara Criminal de Londrina, Isabelle Papafanurakis Ferreira Noronha, nas manifestações de 7 de setembro, que tinham pautas antidemocráticas, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A juíza fez um Boletim de Ocorrência e representou contra o jornalista. Na postagem de Maschio, ela aparece em uma foto em um hotel em São Paulo de verde e amarelo, com uma peruca com as cores da bandeira nacional, enquanto uma das pessoas que acompanha a magistrada segura uma faixa com os dizeres “Supremo é o povo”.

