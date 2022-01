Jurista, negro, Silvio Almeida defende revisão da reforma trabalhista como propõe Lula e ataca argumentos de Maia

Apoie o 247

ICL

247 - O renomado jurista Silvio Almeida, negro, publicou artigo na Folha de S. Paulo nesta sexta-feira (7) no qual defende a revisão da reforma trabalhista. Nesta semana, o ex-presidente Lula (PT) e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), sinalizaram que caso a sigla volte ao poder, poderão revogar o texto.

"Sejamos diretos: a reforma trabalhista é uma tragédia. Não criou empregos, não modernizou o país (seja lá o que for isso) e só fez prejudicar trabalhadores, sindicatos e pequenos empresários; deprimiu ainda mais a economia, fragilizou o sistema de proteção social, criou medo e insegurança, além de ter aumentado a desigualdade, quesito no qual tradicionalmente estamos entre os campeões mundiais", escreve Almeida.

Ele ainda criticou o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (sem partido-RJ), que foi um dos principais responsáveis pela aprovação da reforma e bateu de frente com a possibilidade de revisão do texto. Mais tarde, no entanto, Maia admitiu à TV 247 que a reforma pode sim ter erros. "Maia, um opositor ao governo Bolsonaro é, ao mesmo tempo, um defensor de uma das reformas mais caras ao núcleo que dá suporte ao atual governo. Sua defesa da reforma tenta driblar dados de pesquisa que demonstram uma progressiva degradação das condições de trabalho e emprego no Brasil, e ainda apela a termos retoricamente vazios como "engessamento" e "falta de qualificação", este último usado estrategicamente para colocar na conta do trabalhador o seu próprio desemprego. Porém, a parte mais curiosa da fala do deputado é a que propõe um olhar atento às minorias a fim de resolver o problema do desemprego".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE