Kajuru se lança à presidência da República: "se Huck é candidato, por que não posso ser?"

247 - O senador Jorge Kajuru (Pode-GO) lançou sua candidatura à presidência da República nesta quinta-feira (22) em nota encaminhada ao UOL.

"Revoltado com a falta de amor ao Brasil, lanço minha candidatura à presidência da República! Brasil de verdades e soluções! Se o Huck é candidato, por que não posso ser?", diz a nota do senador. Vale esclarecer que o apresentador da TV Globo Luciano Huck, apesar de estar cada vez mais ativo na política, ainda não lançou oficialmente sua candidatura.

Kajuru ganhou os holofotes da imprensa ao divulgar gravação de uma conversa por telefone com Jair Bolsonaro na qual o ocupante do Palácio do Planalto pressionava pelo ampliamento do escopo da CPI da Covid e pela tramitação do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no Senado.

