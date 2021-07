Kassab aposta em Pacheco e diz que 'qualquer nome da 3ª via que for ao 2º turno vence as eleições'

O presidente do PSD afirmou esperar uma decisão de filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, "nas próximas semanas" edit

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse ao O Antagonista esperar com otimismo a concordância do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), “nas próximas semanas” para ser o candidato do partido à Presidência da República em 2022.

Kassab acredita que Pacheco é “o mais bem posicionado” para ocupar a chamada "terceira via" para o pleito e diz não acreditar na união de outros partidos de centro em torno de um único nome para enfrentar o ex-presidente Lula, favorito para a eleição, e Jair Bolsonaro. Pesquisa Atlas divulgada nesta sexta-feira pelo El País revela que 62% dos brasileiros rejeitam Bolsonaro e que Lula é o nome mais forte para enfrentá-lo

Para o dirigente partidário, qualquer nome da terceira via que conseguir chegar ao segundo turno do pleito ganhará a eleição. "Tenho a impressão de que qualquer candidato da terceira via que chegar ao segundo turno ganhará as eleições. Seja contra Lula ou contra Bolsonaro".

