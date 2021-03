Kátia Abreu nocauteia Ernesto Araújo e diz que a face do Brasil no mundo não pode ser a de um marginal

Senadora reagiu aos ataques do pior diplomata do mundo, que sabotou a compra de vacinas pelo governo brasileiro e trabalhou para atender aos interesses da extrema-direita internacional edit

247 - A senadora Kátia Abreu (PP-TO) reagiu aos ataques de Ernesto Araújo, o pior diplomata do mundo, que está prestes a deixar o Itamaraty após destruir a imagem do Brasil e sabotar os esforços para a compra de vacinas. “O Brasil não pode mais continuar tendo, perante o mundo, a face de um marginal. Alguém que insiste em viver à margem da boa diplomacia, à margem da verdade dos fatos, à margem do equilíbrio e à margem do respeito às instituições. Alguém que agride gratuitamente e desnecessariamente a Comissão de Relações Exteriores e o Senado Federal”, disse ela.

Ernesto, que serviu aos interesses da extrema-direita internacional, acusou a senadora de ter interesse na questão do 5G e foi enquadrado pela senadora. “Se um Chanceler age dessa forma marginal com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República de seu próprio país, com explícita compulsão belicosa, isso prova definitivamente que ele está à margem de qualquer possibilidade de liderar a diplomacia brasileira. Temos de livrar a diplomacia do Brasil de seu desvio marginal.”, finalizou Kátia, na nota.

