Lejeune Mirhan: "é o Alckmin que está aderindo a nós, não o contrário"

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista à TV 247, o sociólogo Lejeune Mirhan afirmou que, em uma possível confirmação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) como vice do ex-presidente Lula (PT) nas eleições de 2022, se trata do ex-tucano aderindo à esquerda, não o contrário.

“O facismo está ali na porta. A correlação de forças ainda não nos é favorável. Quando vetam Alckmin, eles não acreditam na possibilidade da mudança. Tudo muda e tudo se transforma”, afirma, em referência à aliança com Alckmin. “Agora é frente ampla antifacista”, conclui.

A possível aliança de Lula e Alckmin tem sido bastante criticada por alguns setores da esquerda, que se mostram insatisfeitos com o fato de o petista caminhar ao lado de um tradicional nome da direita brasileira.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE