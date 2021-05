Líder do PT condena Bolsonaro por apoiar trabalho escravo

Deputado Elvino Bohn Gass denuncia que Bolsonaro “mente quando faz discursos no Exterior”, ao dizer que no Brasil a legislação trabalhista e ambiental são respeitadas edit

247 - O deputado Elvino Bohn Gass, líder do PT na Câmara, disse que Jair Bolsonaro mais uma vez recomenda aos ruralistas que descumpram a legislação em relação ao trabalho escravo.

Nesse sábado , dia 1º de Maio, Bolsonaro afirmou que os pecuaristas não terão suas terras expropriadas mesmo que haja trabalho escravo em suas propriedades. "Nós devemos, sim, rever a emenda constitucional 81 de 2014, que tornou vulnerável a questão da propriedade privada. É uma emenda que ainda não foi regulamentada e, com toda certeza, não será regulamentada em nosso governo porque nós precisamos alterar isso que foi feito em 2014, tornando vulnerável repito a questão da propriedade privada", disse.

Bohn Gass denuncia que Bolsonaro “mente quando faz discursos no Exterior”, ao dizer que no Brasil a legislação trabalhista e ambiental são respeitadas. “Vende uma falsa impressão em suas viagens a outros países, enquanto aqui no País atropela as leis, ao fechar os olhos em relação à escravidão em latifúndios, além de apoiar crimes ambientais, como os já constatados e denunciados em todo o País, especialmente na Amazônia”, criticou o líder petista.

Bohn Gass também disse que quem leva “terror ao campo” é a política do governo Bolsonaro que abandonou os pequenos agricultores, a reforma agrária, os assentamentos. “Desde que assumiu, Bolsonaro acaba gradativamente com as políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Mesmo com a pandemia, Bolsonaro vetou o PL 735, a Lei Assis Carvalho, que assegurava recursos aos pequenos produtores, que sofrem sem recursos durante a pandemia”.

