Lira pede urgência em projeto que libera jogos de azar no Brasil

Pedido de urgência para que o projeto fosse incluído na pauta desta semana atende a interesses do Centrão, bloco parlamentar do qual o presidente da Câmara, Arthur Lira, faz parte

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), incluiu um pedido de urgência na pauta da Casa, na última semana de trabalho dos parlamentares antes do recesso de fim de ano, para que seja votado o projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil. A inclusão do tema atende a um pedido do Centrão, bloco do qual Lira faz parte, que pretende votar o projeto ainda esta semana. A informação é do site O Antagonista.

De acordo com a reportagem, o relatório elaborado pelo grupo de trabalho que trata do tema na Câmara foi concluído na semana passada. O relator, deputado Felipe Carreras (PSB-PE), incluiu um dispositivo segundo o qual apenas a União será responsável apenas por conceder a autorização para que cassinos ou empresas de jogos possam funcionar. O alvará, contudo, será concedido por uma agência ainda a ser criada. A inclusão desses tópicos foi uma tentativa de reduzir as críticas ao projeto.

Caso aprovado, o projeto irá resultar na legalização de cassinos, bingos, jogo do bicho e outros tipos de apostas, como corridas de cavalo. A proposta inclui, ainda, a criação de regras para os jogadores e a criação de um cadastro para identificar os jogadores compulsivos.

