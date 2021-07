‘Lista tríplice para PGR é panelinha’, diz Wadih Damous

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous comentou na TV 247 a decisão de Jair Bolsonaro de indicar o procurador-geral da República, Augusto Aras, para mais um mandato de dois anos no cargo. Sobre o fato de Bolsonaro ter ignorado a lista tríplice apresentada pelo Ministério Público, Damous disse que, embora Bolsonaro seja autoritário e tenha desprezo pela democracia, isso não deve ser atribuído à sua escolha de não seguir a lista tríplice.

Para o ex-parlamentar, Bolsonaro acerta ao não levar em consideração a lista, mas erra ao escolher novamente Aras. “A questão é que ele está reconduzindo alguém que é mais fiel a ele do que a Constituição”.

Para Damous, a lista tríplice é uma “panelinha” entre membros do Ministério Público Federal. “Acho correto desprezar a lista tríplice. Estou sendo muito franco e sincero. Primeiro: onde é que está na Constituição essa história de lista tríplice? Isso [a lista tríplice] democratiza mesmo? A Associação Nacional dos Procuradores da República é uma panelinha. O Ministério Público da União não se resume ao Ministério Público Federal, é isso que as pessoas têm que entender. O que integra o Ministério Público da União? O Ministério Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, os Ministérios Públicos dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. O presidente pode pinçar de qualquer um desses Ministérios Públicos o procurador-geral da República. Por que tem que ser procurador da República? Onde é que está dito isso?”.

PUBLICIDADE

“Essa lista é uma lista corporativista, isso é panelinha. A Associação Nacional dos Procuradores da República forma uma lista tríplice entre eles, só entre o Ministério Público Federal, porque o restante dos Ministérios Públicos não participa”, defendeu.

O ex-deputado afirmou que aconselhará o ex-presidente Lula, favorito para a eleição de 2022 , a também ignorar a lista tríplice caso volte ao poder. “Se o presidente Lula se eleger em 2022, eu vou propor a ele: escolha um procurador do trabalho para ser o procurador-geral da República. Quem nomeia o procurador-geral da República, não tem jeito, é o presidente da República. Infelizmente o Bolsonaro é o presidente. Ele não está submetido a lista tríplice. A lista tríplice foi uma invenção, infelizmente, nossa, foi uma invenção do presidente Lula, e eu já tive a oportunidade de dizer isso a ele, foi um erro. Não é democracia, é democratismo”.

PUBLICIDADE

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.