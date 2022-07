Luciano Bivar desiste de candidatura e deve declarar apoio a Lula

Apoie o 247

247 - O deputado federal Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil, desistiu nesta sexta-feira (29) da sua candidatura à Presidência. Bivar deve declarar apoio à chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB).

De acordo com o site O Antagonista, Bivar irá se candidatar à reeleição por Pernambuco e, em troca, teria o apoio da federação formada por PT, PCdoB e PV para disputar a Presidência da Câmara em 2023. O acerto teria ocorrido pela manhã, em almoço que teve a presença de Luciano Bivar e do ex-líder do governo no Senado Fernando Bezerra Coelho e outros integrantes do MDB em Pernambuco.

Nas pesquisas de intenção de voto, Luciano Bivar não chegou a 1%. Sua desistência abre caminho para uma das principais estratégias da campanha de Lula, que é tentar atrair o União Brasil para a base de um eventual governo.

O União Brasil, presidido por Bivar, detém a maior fatia de fundo eleitoral e o maior tempo de propaganda de rádio e televisão.

