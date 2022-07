Bivar sinaliza desistência de pré-candidatura a presidente para apoiar Lula já no primeiro turno

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato do União Brasil à Presidência da República, Luciano Bivar (União-PE), pode dar uma guinada decisiva na sexta-feira, 29, quando se reunirá em Pernambuco com o clã da família Coelho, liderada pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB).

Bivar sinalizou a aliados do clã Coelho que poderia desistir de concorrer à presidência da República para apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), saindo candidato a deputado federal. Em troca, Lula sinalizou que poderia apoiá-lo na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados em 2023, caso vença a eleição.

Um dos focos da campanha do petista é tentar atrair o União Brasil para a base de um eventual governo. Do outro lado, algumas lideranças do União Brasil avaliam que, sem uma articulação na qual o PT e o PSB construam o apoio de prefeitos a Bivar, seria difícil o parlamentar conquistar uma nova vaga na Câmara.

A articulação para que Bivar saia candidato a deputado pegou de surpresa o diretório de Pernambuco do União, que já estava com a lista de candidatos praticamente definida.

O União Brasil, presidido por Bivar, detém a maior fatia de fundo eleitoral e o maior tempo de propaganda de rádio e televisão. (Com informações da Folha de S. Paulo e do Valor Econômico).

