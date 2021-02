Luis Felipe Miguel: “STF canta de galo diante do Congresso, mas fica pianinho com os milicos”

Para o cientista político Luis Felipe Miguel, a reação de Alexandre de Moraes com a decretação da prisão do deputado Daniel Silveira depois dos ataques ao STF “mostra menos amor à democracia e mais orgulho ferido” edit

247 - O professor da UnB Luis Felipe Miguel escreveu artigo em seu perfil no Facebook no qual coloca-se “na contramão do entusiasmo generalizado com a prisão do deputado Daniel Silveira”. Ele apresenta diversos questionamentos, entre eles, o fato de os ministros do STF não terem feito nada contra o general Villas Boas , que ameaçou a Corte abertamente por mais de uma vez. “STF canta de galo diante do Congresso, mas fica pianinho com os milicos”, afirmou o cientista político.

Para Miguel, “a ação de Moraes e do Supremo é timorata e seletiva. Mostra menos amor à democracia e mais orgulho ferido”

Leia o texto de Luis Felipe Miguel postado em seu perfil no Facebook:

Na contramão do entusiasmo generalizado com a prisão do deputado Daniel Silveira (indubitavelmente um pulha cuja canalhice está além de qualquer descrição), gostaria de pontuar algumas coisas.

É preocupante ver o Supremo invocando a Lei de Segurança Nacional e apelando para chicanas (o tal flagrante com mandado).

O vídeo que despertou a reação de Alexandre de Moraes é mesmo repulsivo. Mas, das duas uma: ou é parte de uma trama maior (e aí outros acima de Silveira deveriam ter sido implicados) ou é só mais um combo de bravata + grosseria tão ao gosto dos bolsonaristas.

Pior: a provocação de Silveira no vídeo foi confirmada pela prisão. Moraes o prendeu por ato com "claro intuito visando [sic] a impedir o exercício da judicatura". Se é assim, o general Villas-Boas devia estar na cadeia. Parece que o STF canta de galo diante do Congresso, mas fica pianinho com os milicos.

Vi um meme que mostra a placa de Marielle quebrando o Daniel Silveira. Antes fosse. O que o Supremo fez para garantir que os responsáveis pela morte de Marielle fossem encontrados e punidos? Nada.

A ação de Moraes e do Supremo é timorata e seletiva. Mostra menos amor à democracia e mais orgulho ferido.

A prisão da noite de ontem é melhor entendida como um novo round da conflituosa acomodação entre o bolsonarismo e as famosas "instituições" que já mostraram muito bem a quem servem.

Em suma: comemoremos a prisão de Silveira, torcendo por sua cassação - já que tudo indica que o governo vai jogá-lo às feras para evitar uma escalada da tensão. Mas sem ilusões sobre o que move Alexandre de Moraes e seus colegas de toga.

