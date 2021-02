Villas Bôas confirma que prisão de Lula foi também uma ordem dos militares ao STF

Em livro, o general que postou mensagens ameaçando os ministros do Supremo na véspera do julgamento que poderia libertar Lula em 2018 revela que o recado foi articulado junto do Alto Comando do Exército. Um dos motivos era o aumento de pedidos de intervenção militar por empresários e ‘pessoas da sociedade’ edit

247 - Comandante do Exército nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, o general Eduardo Villas Bôas revelou o que seria o componente militar do golpe de 2016. As declarações fazem parte do livro “General Villas Bôas: conversa com o comandante”, recém-lançado pela Editora FGV, a partir de depoimentos concedidos pelo general, segundo reportagem do Globo.

Segundo o militar, as mensagens postadas por ele via Twitter em 2018 na véspera do julgamento do Supremo Tribunal Federal que poderia soltar o ex-presidente Lula foram articuladas e “rascunhadas” em conjunto com o Alto Comando da instituição.

A entrevista foi concedida ao longo de cinco dias entre agosto e setembro de 2019, tem mais de 13 horas de duração e foi comandada pelo professor e pesquisador Celso de Castro. Nela, Villas Bôas afirma que dois motivos principais moveram o Alto Comando do Exército a adotar a ofensiva.

Uma delas foi o aumento de pedidos por intervenção militar por parte de empresários e pessoas da sociedade civil. Em sua versão, as mensagens tiveram o objetivo de conter uma possível convulsão social.

À época, em abril de 2018, Villas Bôas tuitou:

“Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?”.

