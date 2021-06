Lula aproxima-se dos evangélicos e recebe presidente da Assembleia de Deus - Ministério de Madureira

Encontro do ex-presidente Lula com o líder evangélico Bispo Manoel Ferreira faz parte do esforço de reaproximação do PT com setores evangélicos estratégicos edit

Agenda do Poder - Quinze dias antes da visita oficial ao Rio, o ex-presidente Lula esteve em Mendes, no interior fluminense, mais exatamente no sítio do presidente da Alerj, André Ceciliano. Veio se encontrar com o presidente da Assembleia de Deus - Ministério de Madureira, Bispo Manoel Ferreira, num movimento que faz parte do esforço de reaproximação do PT com setores evangélicos estratégicos.

“Foi uma conversa cordial, civilizada, entre grandes amigos. No mundo civilizado, as pessoas conversam, opinam, trocam posição. Foi exatamente isso o que aconteceu”, confidenciou o anfitrião André Ceciliano, após a foto do encontro ter sido publicada na página oficial do ex-governador Garotinho no facebook.

Incógnito, o ex-presidente Lula permaneceu em Mendes por dois dias, durante os quais descansou e, com vagar e tranquilidade do ambiente rural, discutiu cenários da sucessão presidencial. Lula e Ceciliano se ocuparam também de intermináveis conversas que invadiram a madrugada sobre a situação política-eleitoral do Rio.

Na foto, vazada nas redes sociais redes sociais, aparecem Ceciliano, Manoel Ferreira, Lula e Júnior, assessor do líder religioso.

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada em 12 de maio mostra que o ex-presidente tem avançado sobre o eleitorado evangélico. Bolsonaro se elegeu em 2018 com apoio massivo desse setor. No levantamento, Lula tem 35% das intenções de voto neste segmento, enquanto o atual mandatário registra 34%.

