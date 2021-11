Lula concede entrevista e participa de conferência no Parlamento Europeu em Bruxelas; TV 247 transmite

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conderá entrevista à imprensa no início da tarde desta segunda-feira (15), no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Também nesta segunda, Lula participa da Conferência de Alto Nível da América Latina, promovida pelo bloco social democrata no Parlamento. A entrevista, às 12h, terá transmissão da TV 247

O evento, intitulado Juntos durante a crise para uma nova agenda progressista, reunirá líderes da Europa e da América Latina para discutir como o mundo pode sair mais forte da pandemia a partir de uma agenda progressista. O presidente do grupo social democrata no Parlamento Europeu, Iratxe García Pérez, fará a abertura da reunião e o ex-presidente Lula dará a palestra principal do evento.

Entre os oradores, também estarão: Claudia Sheinbaum Pardo, chefe do Governo da Cidade do México; José Luis Rodríguez Zapatero, ex-Primeiro Ministro da Espanha (2004-2011); e Claudia Nayibe López Hernández, prefeita de Bogotá, Colômbia. O encerramento da reunião será feito pela coordenadora e pelo co-presidente da EuroLat (Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana), Maria-Manuel Leitão Marques e Javi López.

Entrevista

O presidente do bloco social democrata, Iratxe García Pérez, participa da entrevista ao vivo, ao lado do ex-presidente Lula. O encontro com a imprensa está previsto para começar a partir das 12h, no horário de Brasília, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais de Lula. Já a Reunião de Alto Nível, deve ter início às 13h no horário de Brasília.

