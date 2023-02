Lula: "depois de um triste período de negacionismo", governo lança Movimento Nacional pela Vacinação e "volta a cuidar do povo"

Apoie o 247

247 - O governo brasileiro lança nesta segunda-feira (28) o Movimento Nacional pela Vacinação, que tem por objetivo retomar a cultura vacinal brasileira.

O presidente Lula (PT), que deverá tomar a quinta dose da vacina contra a Covid-19 durante o evento, afirmou pelo Twitter nesta manhã que após quatro anos de negacionismo bolsonarista, seu governo voltará a cuidar do povo brasileiro. "Em 2015, o Brasil atingiu uma média de 95% de pessoas completamente imunizadas dentro do público-alvo de cada vacina do Programa de Imunizações, média que chegou a preocupantes 60,8% em 2021. Hoje, lançarei ao lado da ministra Nísia Trindade o Movimento Nacional pela Vacinação".

"Vamos trabalhar para que o Brasil volte a ter números satisfatórios de imunização e investir em saúde e proteção. Depois de um triste período de negacionismo e descrença na nossa ciência, o governo federal e o Ministério da Saúde voltarão a cuidar do povo brasileiro", finalizou.

