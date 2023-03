Lula deve se recuperar de pneumonia em até sete dias, diz médico do presidente

Apoie o 247

247 - Segundo o médico Roberto Kalil, responsável pelo tratamento de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a recuperação de um quadro de pneumonia leve, motivo pelo qual o mandatário cancelou sua viagem à China, normalmente leva cerca de sete dias. Ele foi entrevistado pelo Estadão neste sábado (25), após o presidente ter de cancelar a visita de Estado por conta da doença.

“Para as agendas normais, em uma semana ele já está bem, mas para uma viagem de 20 horas é mais difícil falar”, afirmou Kalil ao jornal.

O presidente Lula foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e influenza A na semana passada, o que já havia levado ao adiamento de sua viagem para a China, inicialmente programada para o domingo (26). No entanto, após uma nova avaliação médica, o governo comunicou que a visita será remarcada "em nova data", sem especificá-la.

Segundo Kalil, o presidente "está muito bem". “Ele está muito bem, mas foi ponderado que é uma viagem de mais de 20 horas, então, como o paciente está com influenza e pneumonia, o cancelamento foi mais por bom senso”.

Ao colunista Lauro Jardim, d'O Globo, disse que o quadro de saúde do presidente poderia piorar caso ele insistisse em embarcar para Pequim no domingo.

