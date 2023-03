Governo quer remarcar viagem de Lula à China para abril

Representantes do governo do Brasil tentarão remarcar a visita para "o mais brevemente possível", mas data final depende da agenda de Xi Jinping edit

247 - Uma nova data para a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China será determinada com base na disponibilidade das autoridades chinesas, especialmente do presidente do país, Xi Jinping. Embora não haja uma confirmação oficial, o governo brasileiro prefere que a visita de Estado ocorra em abril. A informação é d'O Globo.

A partir de segunda-feira, representantes do governo do Brasil tentarão remarcar a visita para "o mais brevemente possível", segundo o jornal, que cita uma fonte envolvida no assunto.

A conselho de sua equipe médica, o presidente Lula cancelou sua ida à China, prevista para a madrugada de domingo, devido a um quadro de pneumonia e diagnóstico de influenza.

Lula está tomando antibióticos e antivirais na veia e seu médico, Roberto Kalil, avaliou que o longo voo até Pequim poderia causar complicações.

