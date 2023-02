Lula dispensa coronel que coordenava segurança pessoal de Bolsonaro

A saída do militar é uma série de mudanças estratégicas que Lula tem feito não apenas no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) como também em sua segurança pessoal edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Palácio do Planalto dispensou, nesta quarta-feira (8), o coronel do Exército Gustavo Suarez da Silva, diretor do Departamento de Segurança Presidencial e segurança privada de Bolsonaro. A saída do militar é uma série de mudanças estratégicas que Lula tem feito não apenas no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) como também em sua segurança pessoal, que agora fica fora da caserna.

Reportagem do portal O Antagonista resgata uma situação agressiva que ocorreu com o coronel: Gustavo já se meteu em entreveros com jornalistas no final 2021, quando Bolsonaro participava de uma agenda no interior da Bahia.

Quando um microfone de um veículo de imprensa encostou no segurança, este disse: “Se bater de novo vou enfiar a mão na tua cara. Não bata em mim, não batam em mim”, disse o segurança. Os jornalistas, na ocasião, foram agredidos e chegaram a ser imobilizados com um mata-leão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.