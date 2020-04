Lula e Haddad vão participar em reunião da direção nacional do PT com transmissão pela internet

247 - Por causa do coronavírus, o PT fará reunião de seu diretório nacional pela internet. A primeira transmissão ao vivo da TV PT, recém-inaugurada pelo partido ancorada no YouTube e no Facebook, contará com as participações do ex-presidente Lula, do ex-prefeito Fernando Haddad e dos governadores petistas.

O evento ocorrerá nesta quinta-feira, a partir das 9h30. A informação é do Painel da Folha de S.Paulo.

A deliberação sobre uma linha mais clara de enfrentamento ao governo Bolsonaro estará na ordem do dia. O partido decidirá sobre a melhor estratégia de oposição, se a palavra de ordem "Fora Bolsonaro", "renúncia" ou "impeachment".

