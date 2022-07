Lula e Janones acertam diálogo que pode ser decisivo para vitória em primeiro turno

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) e o candidato do Avante à Presidência da República, o deputado federal André Janones (MG), andam trocando acenos publicamente e nos bastidores. Nesta sexta-feira (29) pela manhã, ambos trocaram mensagens pelo Twitter.

Janones reclamou da falta de diálogo com outros candidatos e elogiou a "humildade" de Lula, que pediu publicamente um conversa com o político do Avante. "Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente para conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito. Vamos conversar, Lula".

O petista respondeu: "combinado. Política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar".

O parlamentar tem registrado cerca de 1% ou 2% de intenções de voto nas pesquisas, o que pode ser suficiente para que Lula garanta vitória no primeiro turno da eleição.

