PT costura aliança com Janones, que pode ajudar Lula a vencer no primeiro turno

O pré-candidato do Avante tem registrado cerca de 2% ou 3% das intenções de voto nas pesquisas, o que pode ser suficiente para garantir a vitória do petista edit

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), telefonou nesta quarta-feira (27), segundo a Veja, para André Janones, pré-candidato do Avante à Presidência da República. Ela articula um novo encontro entre Janones e o ex-presidente Lula (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais.

"A ideia no PT é a de que sempre há tempo para se fazer uma aliança antes do início do calendário eleitoral oficial", diz a reportagem, que destaca também que Janones tem surpreendido por performar nas pesquisas melhor que outros candidatos de partidos com mais estrutura, como é o caso da senadora Simone Tebet (MDB). Janones tem registrado entre 2% e 3% das intenções de voto nas pesquisas.

Após a conversa com Janones, Gleisi publicou no Twitter um elogio ao pré-candidato. "Parabéns André Janones pela entrevista de ontem e por suas propostas para o país. Sempre há tempo para dialogar sobre uma vida melhor para nosso povo e na defesa da nossa democracia. Queremos continuar nossa conversa, com muito respeito e esperança no futuro".

