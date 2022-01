Lula: “fiquei esperando o Jornal Nacional dizer que fui absolvido”

Na sexta (28), a Justiça do DF determinou o arquivamento do processo sobre o caso do triplex do Guarujá envolvendo o ex-presidente Lula edit

Metrópoles - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contou neste sábado (29/1) que assistiu ao Jornal Nacional após arquivamento do caso triplex do Guarujá na esperança de que o telejornal o considerasse inocente. “Fiquei esperando o Jornal Nacional dizer que fui absolvido”, disse o petista, em cerimônia de posse de Moisés Selerges no comando do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC.

O Jornal Nacional, no entanto, não atendeu aos anseios do ex-mandatário. Informou sobre o arquivamento e ressaltou que não haveria mais possibilidade de punir o ex-presidente. “Achei que ia ser bonito dizer que finalmente o Lula foi absolvido”, insistiu. Para o petista, houve um acordo na comunicação: “eu minto para você, você mente para o povo, o povo acredita e o público que se ferre”.

Lula afirmou que não foi condenado porque não tinha crime. “Fui condenado porque o Moro mentiu, porque o Ministério Público mentiu, e a Globo, as TVs e os jornais compraram a mentira”, assinalou.

