Lula indica Enio Verri para comandar Itaipu

"Me sinto honrado de o Lula escolher meu nome para assumir essa nova missão em Itaipu", declarou o deputado eleito edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal eleito Enio Verri (PT-PR) foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de diretor-geral da usina hidrelétrica Itaipu Binacional.

"Me sinto honrado de o Lula escolher meu nome para assumir essa nova missão em Itaipu", declarou o deputado eleito.

Ele afirmou ainda que pretende "contribuir para o avanço econômico, tecnológico e social do país".

Verri é economista e doutor em Integração Regional pela Universidade de São Paulo (USP). Foi chefe de gabinete do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 2005. Em 2020, foi líder do PT na Câmara dos Deputados.

A usina de Itaipu gera 14 mil megawatts e responde pelo abastecimento de aproximadamente 8,4% de toda a energia consumida pelo Brasil e aproximadamente 85% do Paraguai.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.