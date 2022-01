"Lula já está eleito presidente da República", diz Roberto Requião

Apoie o 247

247 - O ex-senador Roberto Requião, em entrevista à TV 247, disse que Lula é mais que favorito a vencer as eleições presidenciais de 2022. Dado este cenário, resta apenas estabelecer “o tom das alianças”, que, segundo ele, devem se distanciar da agenda neoliberal.

“Não tenho nenhuma dúvida que por antecipação o Lula está eleito presidente da República Ele pode ser o maior presidente da história da América Latina, não só do Brasil, trazendo uma melhoria concreta na vida de todos nós. Um grande presidente da República, pela experiência sobre seu governo anterior”, disse.

Ele criticou as pautas econômicas defendidas por Geraldo Alckmin, possível vice na chapa do petista. Segundo ele, as privatizações conduzidas sob sua gestão em São Paulo simbolizam um “desprezo pela vida das pessoas”.

“Vejo que há uma tendência para fazer uma aliança, com a escolha do vice. Me refiro ao Alckmin. É um cara simpático, mas no exercício do governo de SP fez tudo aquilo que eu criticava no Meirelles, o liberalismo econômico”, disse. “Precisávamos ter agora, mais do que esse tipo de aliança pela direita, esse simulacro de carta ao brasileiros, um programa de governo claro”.

Segundo Requião, a aproximação com setores da direita é uma tentativa de controlar um eventual governo petista, para que este não promova reformas significativas. "Estão tentando transformar o Lula na terceira via", disse.

