Lula: não sigam nenhuma recomendação imbecil do presidente, tomem vacina

Em coletiva nesta quarta-feira, o ex-presidente Lula alertou sobre o cenário desastroso do governo Bolsonaro no combate à pandemia e combateu o negacionismo em meio a tantas vítimas: "Não siga nenhuma recomendação imbecil do presidente e do ministro da Saúde".

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um duro alerta sobre o cenário desastroso de negligência que o país enfrenta, nas mãos de Jair Bolsonaro, com a negligência no combate à pandemia. “Não sigam nenhuma recomendação imbecil do presidente e do ministro da Saúde”, defendeu Lula, ressaltando a importância da vacinação contra o vírus.

Ele concede entrevista coletiva nesta manhã na sede do Sindicato dos Matalúrgicos do ABC, transmitida pela TV 247, dois dias após a decisão de Fachin e um dia depois de o Supremo avançar no julgamento sobre a suspeição do juiz Sergio Moro ao julgar o petista. A sessão foi suspensa pelo pedido de vista do ministro Nunes Marques.

“As mortes estão sendo naturalizadas, a gente escuta isso o tempo todo quando liga a TV, mas eram mortes que poderiam ser evitadas, se tivéssemos um governo que fizesse o elementar”, defendeu.

Em sua visão, “governar é a arte de saber tomar decisões” e "Bolsonaro teria que ter criado um comitê de crise, envolvendo ministério da Saúde, secretários dos estados, cientistas e toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer”.

Lula ainda relembrou que o Brasil teve várias oportunidades de imunizar a população. “Foram várias vacinas rejeitadas, rejeitou a Pfizer, e inventou cloroquina”, lamentou. Em vários momentos, ele fez duras críticas ao negacionismo e citou as pessoas que "acreditam que a Terra é plana".

O petista também disse que o Brasil vive um momento caótico. “Não temos governo neste país! Não cuida da econômica, do emprego, da saúde, do meio ambiente”, destacou.

