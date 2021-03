Lula agradece Fachin pela anulação dos processos e diz que foi feita justiça mesmo muito tempo depois

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu nesta quarta-feira (10) ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela decisão que anulou suas condenações e restabeleceu seus direitos políticos. "O STF mostrou que nunca houve crime cometido por mim".

Ele concede entrevista coletiva nesta manhã na sede do Sindicato dos Matalúrgicos do ABC, transmitida pela TV 247, dois dias após a decisão de Fachin e um dia depois de o Supremo avançar no julgamento sobre a suspeição do juiz Sergio Moro ao julgar o petista. A sessão foi suspensa pelo pedido de vista do ministro Nunes Marques.

"Fachin cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde de 2016", disse ainda Lula, referindo-se às denúncias da sua defesa ao apontar que não era da competência da Vara de Curitiba analisar os processos contra ele, como Fachin ressaltou ao anular as sentenças.

Lula sobre a pandemia

Lula também fez duras críticas à condução do governo Bolsonaro no momento de maior crise da pandemia do coronavírus e afirmou que “o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país é muito maior do que todas as injustiças que fizeram contra mim". "Não existe dor maior do que a do cidadão desempregado", completou.

Ele também condenou o decreto de Jair Bolsonaro que facilita o acesso à armas de fogo. “Um presidente não é eleito para falar bobagens e fake news. Não é eleito para armar a população. Não precisamos de mais armas”.

"Quem está precisando de armas é as Forças Armadas, é a polícia. Não fazendeiros, não milicianos para matar meninas e meninos negros", acrescentou o petista.

