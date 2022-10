Lula no debate: enviar uma mensagem de esperança ao povo para que compareça à urna para votar

Apoie o 247

Lula - Na chegada aos estúdios da TV Globo para o debate da noite desta sexta-feira (28/10), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que quer deixar uma mensagem de esperança para que o povo brasileiro compareça às urnas para voltar. “Mostrar ao povo brasileiro que esse país tem jeito na hora que for bem governado”, destacou.

>>> Leia mais: Na chegada ao debate, Lula pede que população compareça às urnas (vídeo)

O ex-presidente chegou acompanhado das senadoras Simone Tebet (MDB-MS) e Eliziane Gama (Cidadania-MA) e da ex-ministra Marina Silva (Rede-SP). Na conversa com jornalistas, disse que volta ao governo para restabelecer a alegria e a esperança do povo.

“Tive o prazer de governar esse país num momento em que ele chegou a ser a sexta economia do mundo, em que as pessoas sorriam e eram alegres. Lembro que em 2008 a ONU fez uma pesquisa e o povo brasileiro era o mais alegre do mundo e era o que tinha mais esperança. Eu quero restabelecer isso e é isso que eu vou conversar com o povo”.

