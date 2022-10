Na chegada ao debate, Lula pede que população compareça às urnas (vídeo)

O ex-presidente enviou uma "mensagem de esperança" para que os eleitores não deixem de votar no próximo domingo (30) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 20h30 nos estúdios da Globo para o debate com Jair Bolsonaro (PL) marcado para começar às 21h30.

"Mensagem de esperança que o povo tenha para comparecer à urna e votar. É mostrar para o povo que esse País tem jeito. Governei... as pessoas sorriam", disse

No País, o ex-presidente ficou em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (27), mostrou o ex-presidente em primeiro lugar contra Bolsonaro. O petista conseguiu mais votos que o seu adversário nas regiões Norte e Nordeste.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.