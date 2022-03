Lula: o povo vai derrubar o fascismo, a milícia, e vamos devolver a democracia para o Brasil

Petista e visitou o assentamento Eli Vive, do MST, em Londrina e discursou para uma multidão. Ato também contou com as presenças de Gleisi Hoffmann e Roberto Requião edit

247 - O ex-presidente Lula visitou neste sábado (19) o assentamento assentamento Eli Vive, do MST, em Londrina e discursou durante um ato que contou também a participação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do recém-filiado ao PT Roberto Requião e para uma multidão de assentados que aguardavam ansiosos a fala do petista.

Lula iniciou seu discurso ressaltando a situação de miserabilidade da população. "A fome é uma doença que não dói aos olhos de quem não a sente. É uma das coisas mais bárbaras que a humanidade deixou acontecer, porque temos capacidade de produzir alimentos para todos, mas são 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil e 116 milhões com comida insuficiente".

O petista ainda condenou a destruição promovida na Petrobrás desde o golpe de 2016. "Nosso país foi submetido a um processo de destruição. A BR era uma empresa excepcional. Nós temos petróleo auto-suficiente, o que não temos são refinarias, porque pararam de fazer. E agora temos 392 empresas importando gasolina dos EUA, pagando em dólar".

"O povo vai derrubar o facismo, os milianos, e vamos devolver r a democracia para o Brasil . Vamos voltar a falar de amor, de vendas de livros e não de venda de armas", finalizou.

O ato

O ato em questão inaugura o lançamento nacional dos comitês de base dos movimentos, que tem como objetivo avançar na organização dos trabalhadores e fazer o debate sobre um projeto popular para o Brasil com a população nos bairros, nos locais de estudo, igrejas e espaços culturais.

Veja:

Lula visita assentamento e agroindústria Eli Vive, em Londrina https://t.co/C4UtR4b0vQ — Lula (@LulaOficial) March 19, 2022









