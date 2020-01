Lula parabeniza Petra Costa por indicação ao Oscar: "a verdade vencerá"

247 - O ex-presidente Lula usou suas redes sociais para parabenizar a cineasta Petra Costa pela indicação ao Oscar com o documentário “Democracia em Vertigem”, que relata o processo de golpe que derrubou a ex-presidente Dilma Rousseff. Parabéns, @petracostal, pela seriedade com que narrou esse importante período de nossa história. Viva o cinema nacional! A verdade vencerá.



Em Democracia em Vertigem, distribuído pela Netflix, a cineasta faz um retrato do processo de impeachment que derrubou a ex-presidente Dilma da presidência do Brasil, em 2016, apontando os esquemas escusos que culminaram na ascensão de Michel Temer no poder, além da crise social que o país enfrenta desde 2013 com a intensificação da polarização política.

