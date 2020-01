Documentário sobre o golpe de 2016, Democracia em Vertigem disputará o Oscar

247 - Democracia em Vertigem, documentário dirigido por Petra Costa e distribuído pela Netflix, foi indicado nesta segunda-feira (13) oficialmente ao Oscar 2020 no quesito "melhor documentário".

Em Democracia em Vertigem, a cineasta faz um retrato do processo de impeachment que derrubou a ex-presidente Dilma da presidência do Brasil, em 2016, apontando os esquemas escusos que culminaram na ascensão de Michel Temer no poder, além da crise social que o país enfrenta desde 2013 com a intensificação da polarização política.

A história começa a ser contada a partir do primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, analisando a crise política no Brasil.

Veja a repercussão nas redes:

Grande dia! Democracia em vertigem é indicado ao Oscar 2020 e Petra Costa @petracostal pode se tornar a primeira diretora latino-americana a conquistar o prêmio. ❤️ pic.twitter.com/ipSZAVHJe6 — Manuela (@ManuelaDavila) January 13, 2020

Democracia em Vertigem da @petracostal indicado e a @dilmabr chegando no tapete vermelho pic.twitter.com/BxRs2lFcc6 — Rita Lisauskas (@RitaLisauskas) January 13, 2020

Queremos Democracia em Vertigem na Tela Quente — Chico Barney (@chicobarney) January 13, 2020