Lula propõe Sistema Único de Segurança Pública

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (30), que, se for eleito, criará o Ministério da Segurança Pública. De acordo com o ex-presidente, a medida é importante para a criação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que reuniria Ministério Público e a defensoria pública.

"Nós estamos propondo a criação do Ministério da Segurança Pública sem que haja nenhuma interferência nas políticas dos estados", disse Lula, que teve um encontro com governadores no Hotel Gran Mercure, no bairro Ibirabuera, na capital paulista. "A gente vai criar um comitê científico para a estruturação da segurança pública com planejamento, metas e avaliações", acrescentou.

O ex-presidente propôs retomar o estatuto do desarmamento, criar uma universidade da segurança pública e separar os presos por periculosidade. Também anunciaram que pretende desenvolver uma patrulha Maria da Penha,

e investir em escola integral para reduzir a violência. "Em cooperação com as guardas municipais para combater a violência contra as mulheres", afirmou.

Lula e governadores debatem propostas para melhorar a segurança pública https://t.co/1ZQ8BC1Lxc — Lula 13 (@LulaOficial) August 30, 2022





