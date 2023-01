Lula quer 100 novos aeroportos em pequenas cidades no seu 3º mandato

Apoie o 247

ICL

247 - “O presidente Lula fixou uma meta ousada ao ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França: o petista quer ao menos 100 novos aeroportos em pequenos municípios ao longo de seu terceiro mandato.”, escreve o jornalista Igor Gadelha em sua coluna no portal Metrópoles.

“Segundo interlocutores do ministro, a administração das novas pistas poderá ser dividida entre a Infraero e empresas possivelmente interessadas nas concessões desses terminais”, acrescenta.

De acordo com o jornalista, “integrantes do governo Lula admitem, porém, que concessionárias têm pouco interesse em aeroportos menores. Nesse contexto, preveem que a gestão das pistas deve acabar concentrada na Infraero. Segundo integrantes do governo, Lula quer fortalecer a estatal. O investimento em terminais pequenos seria uma das estratégias para conquistar o mercado de companhias aéreas”.

