Lula sai em defesa de Nassif: "censura é um veneno para a democracia"

Ex-presidente Lula lembrou que a Constituição proíbe a decisão que mandou retirar do ar reportagens do Jornal GGN sobre o banco BTG Pactual. "Toda solidariedade ao @luisnassif e ao GGN", escreveu Lula edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta segunda-feira (31) a censura imposta ao Jornal GGN, do jornalista Luís Nassif, por reportagens publicadas sobre o banco BTG Pactual.

Pelo Twitter, Lula lembrou que a censura, determinada pelo Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves, da 32ª Vara Cível da cidade do Rio de Janeiro, é expressamente vedada pela Constituição.

"É muito grave a decisão do juiz que mandou proibir reportagens do @JornalGGN sobre o banco BTG. A censura é um veneno para a democracia e está proibida expressamente em nossa Constituição. Toda solidariedade ao @luisnassif e ao GGN", escreveu Lula.

Em participação no Bom Dia 247 nesta segunda-feira, o jornalista Luis Nassif disse que há um “golpe contra o setor público através de licitação e a negociação com banco de dados” e que a justiça “tenta calar a mídia alternativa” que denuncia as transações escusas.

A condenação à censura imposta ao Jornal GGN recebeu solidariedade de diversos políticos e profissionais do jornalismo. Ex-presidente Dilma Rousseff disse que nenhum poder tem autoridade para censurar a informação. "A censura ao GGN afronta a Constituição e decisões do próprio STF. Que as instâncias superiores da justiça corrijam este abuso", afirmou

