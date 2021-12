Lula segue em primeiro, vence em todos os cenários e Bolsonaro lidera rejeição, aponta pesquisa Exame/Ideia

Em um cenário com todas as pré-candidaturas já colocadas, Lula soma 37%, Bolsonaro 27%, Moro 10%, Ciro 6% e Doria 4% edit

247 - Pesquisa do Instituto Ideia divulgada nesta sexta-feira (10) mostra que o ex-presidente Lula lidera isolado a preferência de votos para a disputa presidencial de 2022.

Segundo o levantamento, Lula tem entre 37% e 42% nos cenários estimulados, 28% na pesquisa espontânea e no segundo turno vence todos os adversários.

Em um cenário com todas as pré-candidaturas já colocadas, Lula soma 37%, Bolsonaro 27%, Moro 10%, Ciro 6% e Doria 4%. Rodrigo Pacheco (DEM), Luiz Felipe D’Ávila (Novo) e Cabo Daciolo (Patriota) marcam 1% cada. Os demais não chegaram a 1%.

Nas simulações de segundo turno, Lula vence Bolsonaro (47% a 36%), Doria (48% a 24%), Moro (44% a 33%) e Ciro (42% a 26%).

Bolsonaro também é derrotado por Moro (36% a 34%) e por Ciro Gomes(38% a 37%). O Instituto não divulgou se houve pesquisa da disputa entre Doria e Bolsonaro no segundo turno.

Segundo a pesquisa Exame/Ideia, Bolsonaro segue liderando a rejeição, com 48%. Em seguida vem Lula, com 40%. No levantamento, no entanto, Doria, um dos líderes de rejeição em outros estudos, aparece com 22%, e Moro, que também tem altos índices de rejeição, com 21%. Ciro é rejeitado por 20%.

Confira a pesquisa na íntegra:

