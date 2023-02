Lula vai ao Litoral de SP e coloca governo à disposição para atuar nas áreas afetadas pelas chuvas

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (19) que todo o governo federal e as Forças Armadas estão à disposição para atuar nas áreas atingidas pelo temporal no litoral norte de São Paulo. Ele informou ainda que vai visitar as áreas afetadas nesta segunda-feira (20).

"Expresso minha solidariedade aos moradores do litoral norte de SP que sofrem transtornos e perdas em função das fortes chuvas. O @govbr, por meio da @DefesaGovBr e do @mdregional_br, acompanha a situação e determinou o deslocamento do GADE, grupo de apoio a desastres, ao estado", afirmou Lula em suas redes sociais.

"Vamos reunir todos os níveis de governo e, com a solidariedade da sociedade, atender feridos, buscar desaparecidos, restabelecer as rodovias, ligações de energia e telecomunicações na região. Meus sentimentos às famílias que perderam pessoas queridas nesta tragédia", acrescentou.

Conversei hoje com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, @waldezoficial, com o governador de São Paulo, @tarcisiogdf, e com o prefeito @prefeitoFA após as fortes chuvas no litoral de São Paulo, em especial na cidade de São Sebastião. — Lula (@LulaOficial) February 19, 2023





