Lula vence no 2º turno com 53% contra 38% de Bolsonaro, aponta Datafolha

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 1º de setembro, mostrou que o candidato e ex-presidente Lula (PT) vence a disputa à Presidência da República, num eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL), por 53% a 38% (eram 54% a 37% no último levantamento, em 18 de agosto).

Ao contrário da pesquisa de 18 de agosto, Lula não aparece mais com chances de ganhar no primeiro turno. Contando apenas os votos válidos, sem nulos, brancos e indecisos, Lula caiu de 51% para 48%. Para se eleger no primeiro turno é preciso 50% e mais um voto.

Bolsonaro também reduziu em votos válidos. Foi de 35% para 34%.

Os grandes responsáveis pela diminuição dos votos válidos em Lula, que, na pesquisa anterior, o elegiam em primeiro turno, foram os votos dados à chamada “terceira via”. Nos votos totais, Ciro Gomes (PDT) foi de 7% para 9% e Simone Tebet (MDB) foi de 2% para 5%, enquanto Soraya Thronicke (União Brasil) e Pablo Marçal (PROS) saíram de 0% para 1%.

Foram entrevistados 5.734 eleitores em 285 cidades entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro foi de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número BR-00433/2022.

