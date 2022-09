Datafolha: Lula lidera com 45% e Bolsonaro tem 32%

Ex-presidente Lula oscilou apenas dois pontos para baixo na comparação com levantamento de 18 de agosto, e mantém ampla vantagem sobre Jair Bolsonaro edit

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (1), e contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, mostrou que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua liderando a disputa, com 45% do eleitorado (eram 47% dos votos totais na pesquisa anterior, em 18 de agosto). Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 32%, mesmo percentual do levantamento anterior.

De acordo com os números, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) conseguiu 9% dos votos (eram 7% na anterior).

A candidata Simone Tebet (MDB) tinha 2% e aumentou para 5%.

Soraya Thronicke (União Brasil) e Pablo Marçal (PROS) saíram de 0% para 1%.

Felipe d'Avila (NOVO) continuou com 1%.

Outras cinco candidaturas seguiram com 0% - Vera (PSTU), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC).

Brancos, nulos e os que disseram não votar em candidato algum somaram 4% (eram 6%). Não souberam responder, 2%, mesmo percentual dos números de agosto.

Foram entrevistados 5.734 eleitores em 285 cidades entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro foi de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número BR-00433/2022.

Votos válidos e segundo turno

Na pesquisa anterior, divulgada em 18 de agosto, o ex-presidente seria eleito no primeiro, com 51% dos votos válidos e Bolsonaro tinha 35%. Agora Lula tem 48% e o candidato do PL, 34%.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista vence por 53% a 38% (eram 54% a 37%).

Regiões, faixa de renda, cor e religião

De acordo com os números, a vantagem de Lula no Sudeste, oscilou seis pontos para baixo. Ele tem 41% na região e Bolsonaro, 35%. Em 18 de agosto, Lula tinha 44%, contra 32% de Bolsonaro.

Na Região Norte, o candidato do PL caiu de 43% para 39% e Lula passou de 41% para 42%.

O ex-presidente tem vantagem entre os mais pobres. Ele tem 48% entre as pessoas com renda de até 2 salários mínimos. Lula consegue 58% dos votos na Região Nordeste e 49% entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil.

Bolsonaro tem melhor desempenho entre os mais ricos. Ele tem 45% entre as pessoas com renda superior a 10 salários mínimos. Tem 38% do eleitorado branco e 48% dos evangélicos.

Datafolha nos estados

Na quinta (1), o Datafolha mostrou a liderança de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo do estado de São Paulo.

No estado do Rio de Janeiro, o instituto mostrou empate técnico entre o governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB).

Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) disputam as duas primeiras colocações.

Votos para o Senado

Na disputa pelo Senado em SP, Márcio França (PSB) lidera as intenções de voto.

O senador Romário (PL) ficou em primeiro lugar no estado do Rio.

Em Minas, PSC e PSD disputam as duas primeiras colocações.

