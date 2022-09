Datafolha no Rio: Cláudio Castro e Marcelo Freixo continuam empatados tecnicamente

A diferença de votos entre o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e Marcelo Freixo (PSB) é de cinco pontos percentuais, mostrou a nova pesquisa edit

247 - A Pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, e divulgada nesta quinta-feira (1º), mostrou que o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), saiu de 26% na pesquisa anterior, em 18 de agosto, para 31%. O candidato Marcelo Freixo (PSB) saiu de 23% para 26%. Os dois estão empatados tecnicamente. A margem de erro dos novos números foi de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O candidato Rodrigo Neves (PDT) aumentou os votos de 5% para 7%. Wilson Witzel (PMB) e Cyro Garcia (PSTU) saíram de 4% para 3%. Eduardo Serra (PCB) foi de 5% para 2%. Juliete (UP) continuou com 2%, mesmo percentual de Paulo Ganime (Novo), que antes estava com 1%.

Luiz Eugênio (PCO) seguiu com 0%

Brancos e nulos somaram ou os que disseram não votar em candidato algum eram 19% e agora são 14%, e não souberam responder, 10%, mesmo percentual da pesquisa anterior.

O Datafolha também divulgou levantamentos em São Paulo e em Minas Gerais.

