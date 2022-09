Datafolha: Haddad lidera em SP com 35%; Tarcísio tem 21% e Rodrigo, 15%

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo, divulgada nesta quinta-feira (1), mostra que Fernando Haddad lidera com 35% as intenções de voto. Tarcísio de Freitas aparece em segundo, com 21% e Rodrigo Garcia vem em terceiro, com 15%.

Segundo o Datafolha, Haddad caiu três pontos percentuais em relação à pesquisa do dia 18 de agosto. Tarcisio subiu cinco pontos e Rodrigo Garcia, quatro pontos percentuais.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 1º turno:

Resposta estimulada e única, em %:

Fernando Haddad (PT): 35% (na pesquisa anterior, estava com 38%)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 21% (16% na pesquisa anterior)

Rodrigo Garcia(PSDB): 15% (11% na pesquisa anterior)

Carol Vigliar (Unidade Popular): 2% (2% na pesquisa anterior)

Gabriel Colombo (PCB), Antonio Jorge (Democracia Cristã); Elvis Cezar (PDT); Vinicius Poit (Novo); Edson Dorta (PCO); Altino Júnior (PSTU) tiveram 1%.

Brancos e nulos: 12% (17% na pesquisa anterior)

Não sabe: 10% (11% na pesquisa anterior)

Segundo o Datafolha, as intenções de voto de Fernando Haddad caiu principalmente nas faixas etárias de 25 a 34 anos (de 42% para 30%) e de 35 a 44 anos (de 40% para 31%), entre eleitores com escolaridade média (de 38% para 32%), entre os mais ricos, com renda superior a dez salários (de 41% para 30%) e no eleitorado que se declara de cor preta (de 48% para 39%). No interior, o petista recuou de 34% para 28% e, na região metropolitana, se manteve com 43%.

Já o bolsonarista Tarcísio de Freitas cresceu em todos os segmentos sociais e demográficos, com destaque para quem tem entre 25 e 34 anos (de 15% para 24%), entre quem tem escolaridade superior (de 18% para 26%) e na faixa de renda de 5 a 10 salários (de 23% para 35%).

O tucano Rodrigo Garcia teve alta mais homogênea entre os segmentos sociais e demográficos, e os destaques estão na faixa de 35 a 44 anos (de 10% para 19%), entre pardos (de 10% para 16%) e pretos (de 6% para 14%).

2° turno

No cenário de segundo turno, Fernando Haddad vence Tarcisio de Freitas e Rodrigo Garcia, mas a diferença caiu.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 2º turno

Cenário 1 - Haddad x Rodrigo; resposta estimulada e única:

Fernando Haddad (PT): 48% (na pesquisa anterior, de 18/8, estava com 51%)

Rodrigo Garcia(PSDB): 38% (32% na pesquisa anterior)

Brancos e nulos: 11% (14% na pesquisa anterior)

Não sabe: 3% (4% na pesquisa anterior)

Cenário 2 - Haddad x Tarcísio; resposta estimulada e única:

Fernando Haddad (PT): 51% (na pesquisa anterior, de 18/8, estava com 53%)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 36% (31% na pesquisa anterior)

Brancos e nulos: 9% (12% na pesquisa anterior)

Não sabe: 3% (4% na pesquisa anterior)

O Datafolha entrevistou 1.808 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 74 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.