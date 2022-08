Datafolha aponta vitória de Lula no primeiro turno com 51% dos votos válidos

Apoie o 247

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (18), mostrou vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno, com 51% dos votos válidos, excluindo os 6% de brancos e nulos. Jair Bolsonaro (PL) alcançou 35% dos votos válidos e Ciro Gomes (PDT), 8%.

A candidata do MDB, Simone Tebet, conseguiu 2%. Vera (PSTU) e Pablo Marçal (PROS) registraram 1% cada. Outras seis candidaturas ficaram com 0% cada - Roberto Jefferson (PTB), Felipe d'Avila (NOVO), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Eymael (DEMOCRACIA CRISTÃ).

Nos votos totais, Lula conseguiu 47% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 32%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ficou em terceiro, com 7%.

Simone Tebet (MDB) apareceu na quarta posição, com 2%, seguida por Vera (PSTU), com 1%.

Outras sete candidaturas ficaram com 0% cada - Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Felipe d'Avila (NOVO), Léo Péricles (UP), Soraya Thronicke (União Brasil), Sofia Manzano (PCB), Eymael (DEMOCRACIA CRISTÃ).

Brancos, nulos ou os que disseram não votar em candidato algum somaram 6%, e não souberam responder, 2%.

Foram entrevistados 5.744 eleitores em 281 cidades de terça (16), data do começo da campanha de rua, e esta quinta (18). A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404/2022.

Na pesquisa presidencial feita pelo Datafolha em julho, Lula apareceu com 47% das intenções de voto no primeiro turno, contra 29% de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) ficou em terceiro, com 8%.

Nos votos válidos, o ex-presidente teve 52%. Para ganhar no primeiro turno, o candidato tem de somar 50% dos votos válidos mais um.

